Dietmar Alge

Schon in meinen jungen Jahren hat mich die Börse fasziniert. Seit mittlerweile über 20 Jahren handle ich aktiv an den Börsen der Welt. Meine erste Aktie war Austrian Airlines. Ich wollte mit 19 Jahren unbedingt Anteile an einer Airline haben. Ich war der Meinung das dies ein Wachstumsmarkt ist. Dies ist soweit auch so, nur die Branche leidet unter massiven Preisdruck und die AUA ging pleite. Grosse Erfolge hatte ich zur Jahrtausendwende mit IT Aktien - ungeahnte Gewinne in kürzester Zeit waren möglich. Eine lange Zeit habe ich auch Handelsstrategien (Trendfolgesysteme) entwickelt welche ich heute noch einsetze. Nach den vielen Jahren an der Börse sieht man viele Dinge entspannter und klarer. Die Börse hat sich zu früher kaum verändert sie ist nur schneller geworden.

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre