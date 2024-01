Ich bringe über zehn Jahre Erfahrung im Aktienhandel mit. Mein Fokus liegt dabei auf öffentlichen und privaten Märkten, insbesondere im Venture Capital. Mein Weg in den Handel mit Wertpapieren begann mit 18 Jahren. Ohne irgendeinen Plan habe ich mein Wertpapierdepot eröffnet und auf gut Glück investiert. Nach vielen Fehlern habe ich gelernt, was es braucht, um profitabel an den Aktienmärkten zu handeln. Zu meinen erfolgreichsten Investments zählt Nvidia mit der ich mittlerweile über 6000% im Plus bin. Die aktuelle Marktlage sehe ich als Chance für Wachstum, insbesondere in innovativen Sektoren. Trotz möglicher kurzfristiger Korrekturen halte ich an meiner Überzeugung fest, dass innovative Unternehmen langfristig positive Entwicklungen zeigen werden. Ich investiere jeden Tag eine Menge Zeit in mein Portfolio, wobei der Fokus auf umfassender Research, Analyse und Risiko Management liegt. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre