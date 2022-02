linkedin.com/in/lukaskallup/ #BoersenPapa Schon seit ich ein Kleinkind war, kannte ich die Börse. Mein Vater hat mir seit jeher immer stolz von seinen Investments an der Börse berichtet und warum das eine gut gelaufen war, während ein anderes Investment vielleicht nicht ganz so profitabel war. Mit seinen Entscheidungen hat er mit seinem Kernportfolio immer eine Rendite von 5% bis 30% geschafft, je nach Marktlage. Seine Ratschläge habe ich aufgesogen wie ein Schwamm und bin seit 2012 selbst aktiv am Börsengeschehen beteiligt. Was die Börse angeht ist mein Vater mein großes Vorbild. Darum haben wir in 2022 entschieden, das BörsenPapa Portfolio hier auf Wikifolio aufzusetzen. In dem Portfolio bilde ich seine Kauf- und Verkaufsentscheidung ab und kommentiere sie. Damit du keinen Trade verpasst, folge mir auf LinkedIn: linkedin.com/in/lukaskallup/ #BoersenPapa Ich wünsche uns allen viel Erfolg im aktuellen Börsenjahr, Lukas Kallup mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre