LuckyLukke97

Ich studiere Financial Economics im Master an der Universität Konstanz und habe mich im Studium auf die Analyse des Kapitalmarkts spezialisiert. Unter anderem war ich "Head of Student Managed Fund" der Investment Group Konstanz e.V. und bin mittlerweile Vorsitzender des Vereins. Durch diese Funktionen und privates Trading kann ich mittlerweile auf 4 Jahre Wertpapierhandel zurückblicken und war unter anderem Teil des Teams, das den Fundamentalpreis des BVH im Jahr 2018 gewonnen hat. Ich bin der Meinung, dass wir in einer hochspannenden Zeit leben, da viele Branchen vor dem digitalen Wandel stehen oder sich mittendrin befinden. Zusätzlich sind die Finanzmärkte in Folge der Niedrigzinspolitik geflutet und wir befinden uns in einem Umfeld, das zu Strafzahlungen auf Staatsanleihen und konservativem Sparverhalten geführt hat. Deshalb will ich die richtigen Titel finden, die jetzt noch Rendite abwerfen, um bei einem potenziellen Crash in den Startlöchern zu stehen und wieder billig einkaufen zu können. "Die Frage, wie man reich wird, ist leicht zu beantworten. Kaufe einen Dollar, aber bezahle nicht mehr als 50 Cent dafür." ~ Warren Buffett mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre