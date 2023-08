luxuryclubwear

Ich sammle seit mehr als acht Jahren praktisches und theoretisches Wissen an der Börse. Meine erste Erfahrung mit Wertpapieren machte ich als Jugendlicher. Man kaufte mir auf meinen Wunsch hin eine Aktie aus dem Luxusgütersegment. Nach kurzer Zeit wurde sie gewinnbringend veräußert, was mich zu dem Entschluss brachte mich mehr mit dem Thema Finanzen beschäftigen zu wollen. Als Volljähriger fing ich an selbst zu handeln. Den größten Erfolg erzielte ich im Daytrading mit einem bekannten amerikanischen Automobilhersteller. Derzeit empfinde ich die Marktlage als Negativ und als schlechten Zeitpunkt des Investierens. In Zukunft möchte ich für meine Handelsidee einen Tag pro Woche aufbringen. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre