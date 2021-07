MammutConcept2

Kann ein Affe den Index schlagen? Die Börse gehört schon seit vielen Jahren zu meinen Leidenschaften. Hier nun möchte ich einmal den Versuch starten, dem Zufall statts der Logik und / oder der Intuition den Vortritt zu lassen. In Ermangelung eines echten Affen, soll per Zufallsgenerator eine begrenzte Anzahl von Wertpapieren eines Index ins Musterdepot aufgenommen werden und entsprechend der Vorgaben verkauft und durch neue Werte ersetzt werden. Hinweis nach §34b WpHG zur Begründung möglicher Interessenskonflikte: Der Verfasser/Trader kann Positionen in den behandelten Aktien halten. Der Trader übernimmt keine Verantwortung für jegliche Konsequenzen und Verluste, die durch Verwendung seiner Informationen entstehen. Die hier genannten Instrumente stellen keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Der Trader weist daraufhin, dass er jederzeit Positionen in den jeweiligen Werten halten und auch jederzeit wieder auflösen kann. mehr anzeigen

