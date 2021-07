Bedingt durch die Pandemie hatte ich 2020 unerwartet viel Geld auf meinem Konto. Die Konsumausgaben reduzierten sich drastisch und die steigenden Umsätze in der IT-Branche, in der ich arbeite, wirkten sich auch auf mein Gehalt aus. So war ich zum ersten Mal mit dem Problem konfrontiert, wie und wo ich mein Geld investieren soll. So begann ich, mich mit dem Investieren und dem Aktienmarkt auseinanderzusetzen. Mittlerweile bin ich begeisterter Anleger und konnte mir einiges an Wissen durch Bücher, Videos und interessanten Gesprächen mit Personen aus der Branche aneignen. Ich möchte mich stetig verbessern, mir immer mehr Wissen aneignen und über die kommenden Jahre Erfahrungen sammeln. Dabei soll Wikifolio mich begleiten. Auch du bist eingeladen, an dieser Reise teilzunehmen! mehr anzeigen

Auszeichnungen von allen wikifolios

Regelmäßige Aktivität