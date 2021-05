Hallo! Mein Name ist Manuel. Ich beschäftige mich seit mehreren Jahren mit Aktien und verbringe einige Stunden pro Tag damit, die besten Unternehmen zu identifizieren. Ich investiere in Wachstumsunternehmen, von denen ich glaube, dass sie langfristig erfolgreich sein werden. Da meine Stärken im Stock Picking und nicht im Trading liegen, werde ich nicht allzu oft Veränderungen an meinen Wikifolio durchführen. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: Keine Erfahrung Risikoklasse 2: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 3: Keine Erfahrung Risikoklasse 4: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 5: 1 bis 3 Jahre