Seit 2016 bin ich Bankkaufmann und dementsprechend auch seit dieser Zeit am Kapitalmarkt aktiv. Persönlich im ersten Jahr nur mit Fonds, um sich langsam rein zu tasten und erste Erfahrungen zu sammeln. Seit 2017 auch mit Aktien, Optionen und Knock-Out-Zertifikaten. Durch diverse Weiterbildungen in persönlicher und fachlicher Ebene (u.a. Sparkassenfachwirt, viel Wissen selber angeeignet durch lesen von Aktienbücher und Geschäftsberichten), konnte ich in jungen Jahren schon sehr viele Erfahrungen an den Börsen sammeln. Für meine Handelsidee, die ich schon seit Anfang meiner Börsenaktivität verfolge und immer weiter entwickelt wird, bin ich täglich mehrere Stunden aktiv. Zum einen, die eigenen Positionen überprüfen und zum anderen, die komplette aktuelle Marktlage zu analysieren. In der aktuellen Situation ist es an den Kapitalmärkten sehr interessant, aufgrund der höheren Schwankungen und den gewaltigen Geldsummen, die von den Zentralbanken investiert werden. Vor allem aufgrund der Niedrigzinsphase, gibt es ohnehin voraussichtlich die nächsten Jahre keine größeren Alternativen für sein Geld, außer das Geld für sich arbeiten zu lassen. Chancen an den Kapitalmärkten gibt es immer genügend und das auch trotz immer wieder neuen Höchstständen. Zwar gibt es immer wieder ein paar, manchmal auch größere Korrekturen, doch genau das ist auch gesund für die Märkte und auf mittel bis langfristiger Sicht, hat man mit einem aktiv gemanagtem Wikifolio genau die Chance, sehr gut sein Geld für sich arbeiten zu lassen und eine ordentliche Rendite zu erzielen. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre