Mein Name ist Marco, ich bin seit etwas mehr als 5 Jahren an der Börse Aktiv tätig. Schon während meines Studiums interessierte ich mich in meiner Freizeit sehr für die Finanzwelt. Da ich Zahlen schon mein ganzes Leben sehr genießte, hatte ich keine Probleme die Thematik und das Hintergrund wissen der Börse zu verstehen. Anfangs habe ich mich an Sparplänen verschiedenster ETFs bespaßt um ein wenig Wissen und Feingefühl zu erlenen. Nach reichlich durchlesene Lektüren, habe ich mir mittels Chartanalyse und den passenden News ein Breitgestreutes Depot erwirtschaften können. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre