Marcus Müller

Durch das Beschäftigen mit dem Thema private Altersvorsorge und den verschiedenen Angeboten der klassischen Altersvorsorgeprodukte bin ich dazu gekommen, meine Geldanlage selbst in die Hand zu nehmen. Daher habe ich mich in der Anfangszeit vor allem mit defensiven Anlagen beschäftigt. Mit der Zeit und zunehmender Erfahrung (die auch mal "verbrannte" Finger brachte) habe ich den defensiven Anteil im Portfolio auch mit riskanteren Anlagen ergänzt. Heute besteht meine Strategie darin, den langfristig orientierten Anteil im Portfolio sukzessive durch Gewinne aus einem begrenzten risikoreichen und kurzfristig orientierten Anteil des Portfolios zu erhöhen. Da dies kein revolutionärer Ansatz ist und ich auch innerhalb der Positionen des Portfolios auf bekannte und bewährte Strategien setze habe ich mein Wikifolio "Keep it simple stupid" genannt. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre