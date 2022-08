Marian Sommer

Ich bin beruflich Portfolio Manager und Buchautor. An der Börse handle ich seit 25 Jahren Aktien, ETFs, Anleihen und Hebelzertifikate. Ich habe keine Fähigkeiten Börsenentwicklungen vorhersagen zu können, doch häufig ein Gespür für Überpessimismus oder unbegründete Euphorie am Markt. Ich stelle mich gerne gegen die Marktmeinung, jedoch mit Bedacht und nötigem Respekt vor der Börse. Der rationale Realismus hat mir in der Vergangenheit geholfen, besser als die meisten Marktteilnehmer zu agieren, mit wikifolio möchte ich meinen Anlagestil in einem Wertpapier verbriefen. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre