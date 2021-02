MariusMcFly

Seit einigen Jahren - seit Ende meines Studium - beschäftige ich mich aktiv mit meiner Altersvorsorge und der finanziellen Vorsorge für meine Familie bzw. Kinder. Da zinsbasierte Produkte nicht mehr in Frage kommen habe ich mich ausführlicher mit Märkten und Investitionsmöglichkeiten beschäftigt. Mit der Hilfe meines Bruders, der Wirschaftswissenschaften studiert hat und als CFO eines internationalen Unternehmens arbeitet, habe die ersten Erfahrungen an der Börse gemacht. Durch diese Unterstützung gelang es mir mein Portfolio zu erstellen und angemessen zu diversifizieren. Die derzeitige Situation an der Börse ist unserer Meinung nach angespannt aber positiv. Die Aussicht, dass die Kriese durch Impfungen und Gegenmaßnahmen zeitnah überwunden werden kann wird bei einigen Positionen zu langersehnten Turnarounds führen. Das Portfolio aktuell zu halten und einzelne Positionen auszutauschen ist unumgänglich, so wird regelmäßig anhand der aktuellen Geschäftszahlen bewertet und gegebenenfalls darauf reagiert. An sich sollten aber solide Unternehmen den Großteil eines sicheren Portfolios darstellen, um unter anderem Risiken zu minimieren. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 2: 0 bis 1 Jahre Risikoklasse 3: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 4: 0 bis 1 Jahre Risikoklasse 5: 0 bis 1 Jahre