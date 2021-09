Peter Feilmoser

2018 habe ich begonnen in Fonds der Sparten Technologie, Artificial Intelligence, Gold+Mining, Consumer Goods zu investieren. Durch die sich bietenden Chancen der Corona-Krise ermutigt, habe ich 2020 begonnen auch mit Aktien zu handeln. Überproportional grosse Chancen sehe ich im Bereich Corona-Impfstoffe, e-Mobility, Wasserstoff, New+Clean Energy, Bitcoin+Blockchain, elektronische Kommunikations+Wirtschafts+Transport-Formen (Videotelefonie, Online Shopping, Cloud-Computing, bargeldloses berührungsfreies Bezahlen, etc). Insbesondere Chancen die sich durch eine Krise und die daraus resultierende (bessere) Neuordnung von Strukturen ergeben möchte ich nutzen und in meinen Wikifolios umsetzen. Risikohinweis und Disclaimer: Genannte Strategien sind keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf/Verkauf von Wertpapieren. Ich übernehme keine Verantwortung für jegliche Konsequenzen und Verluste, die durch Verwendung meiner Informationen entstehen. Wertpapiere können einer hohen Volatilität unterliegen, der Handel mit Finanzprodukten unterliegt einem Risiko und Anleger können ihr eingesetztes Kapital verlieren. Es besteht keine Haftung für entstandene Vermögensverluste. Als Trader kann ich jederzeit Positionen in den jeweiligen Werten halten und auch jederzeit wieder auflösen. mehr anzeigen

