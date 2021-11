Seit 2004 im Wertpapierhandel aktiv tätig. Ich habe den Fond "Global Technology 2010" schon bei MS verwaltet. Mit der ständigen Weiterentwicklung meiner Fähigkeiten versuche ich das erlernte Wissen in meine Handelsgeschicke einfließen zu lassen. Meine langjährige Erfahrung in der Chart- u. Fundameltalanalyse von Einzelaktien ist nur ein Bewertungsmerkmal. Regelmäßige Neuevaluierungen der wirtschaftlichen und politischen Situationen sind zeitintensiv, aber unerlässlich um dauerhafte Gewinne zu erwirtschaften. Meine Handelsstrategie grundsätzlich soll sich auf den DAX, TecDAX, S&P 500 und Nasdaq 100 konzentrieren. Ich widme mich insbesondere Aktien aus dem Pharma-, Biotech- und Technologie-Sektor. Immer wieder können auch Rohstoffe eingebunden werden. Das Risiko- und Moneymanagement verfolgt dabei eine Stop-Loss Strategie, wobei am Beginn des Trades das Stop-Loss festgelegt wird und im Verlauf des Trades kontinuierlich nachgezogen werden sollte. Dabei bediene ich mich einem selbst entwickelten Ampelsystem. Zur technischen Entscheidungsfindung sollen insbesondere der Relative Strength Index (RSI), der Moving Average Concergence/Divergence (MACD), der Simple Moving Average 200 (SMA200) sowie die Bollinger Bänder herangezogen werden. Zur fundamentalen Entscheidungsfindung dienen die aktuelle allgemeine Marktlage (Bullen- oder Bärenmarkt), die allgemeinen politischen Situationen (Krisen) und Internetrecherchen (wirtschaftliche Situationen). Es sollen je nach Marktlage und Einschätzung des Steigerungspotentials, Titel unterschiedlich lange gehalten werden können (kurz- bis langfristig). Disclaimer: Die hier genannten Instrumente stellen keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiere, allen voran Aktien können einer hohen Volatilität unterliegen. Eine Haftung für entstandene Vermögensverluste besteht nicht. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre