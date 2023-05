Maximilian Pötter

Meine Erfahrung mit dem Handel reicht mittlerweile 15 Jahre zurück. Mit 12 Jahren kaufte ich meine erste Aktie der dt. Telekom. In den Folgejahren kaufte ich dann weitere Aktie von deutschen Unternehmen, welche in der Regel auch eine Dividende garantierten. Dazu mischten sich auch häufig sogenannte Turnaround Aktien in das Portfolio. Mit steigender Erfahrung wurde deutlich, dass sich insbesondere wachstumsstarken Unternehmen für junge Anleger mit langem Anlagehorizont eignen. Zudem lernte ich, dass die Home Bias mit deutschen Unternehmen ein ziemlich schlechter Rat ist. Deutschland und Europa ist leider wenig innovativ und hemmt durch politische Eingriffe wirtschaftliches Wachstum. Ich bin ferner auch der Meinung, dass wir in Zentraleuropa den Zenit unseres Wohlstands (relativ gesehen) erreicht haben und es deshalb von enormer Bedeutung ist sein Kapital fundiert und diversifiziert in den Aktienmarkt zu investieren. Mit Stand April 2022 bietet sich ein enorm spannendes Marktumfeld. Eine Zinswende ist erkennbar. Gerade in diesen Zeiten mit starken Kursauschläge aufgrund schlagzeilengetriebenem Handels bieten sich Chancen zu investieren, aber auch stetig zu lernen. mehr anzeigen

