Maximilian Bründl

Seit vielen Jahren nimmt die Börse einen großen und wichtigen Teil meines Lebens ein. Mit meinen Wikifolios möchte ich einen Mehrwert für diejenigen schaffen, die sich an börsennotierten Wachstumsaktien auf der ganzen Welt beteiligen möchten ohne dafür selbst tage-/wochenlang recherchieren zu müssen. Diese Arbeit möchte ich Ihnen abnehmen, und die großartigen Renditechancen an der Börse durch umfangreiche Analyse unterschätzter Wachstumsfirmen nutzen. Anlagehorizont: mittel-/Langfristig Spezialisierung auf: Wachstumswerte, Marktpsychologie und quantitative Modelle Inspiration meiner Investmentnsätze: - Nicolas Schmidlin: "Unternehmensbewertung & Kennzahlenanalyse: Praxisnahe Einführung mit zahlreichen Fallbeispielen börsennotierter Unternehmen" - André Kostolany : "Die Kunst über Geld nachzudenken" - Peter Lynch: "One up on Walstreet" - Ken Fisher : "The little Book of Market Myths" - Phil Fisher: "Common Stocks and uncommon profits" - Warren Buffet: "Warren Buffett - Das Leben ist wie ein Schneeball" - Charlie Munger: "Charlie Munger: The Complete Investor" - Christian Thiel: "Schatz, ich habe den Index geschlagen!" - Kolja Barghoorn: "Der rationale Kapitalist: Mit Arbeit-Aktien-Ausbildung zu Reichtum und Freiheit" Sonstige: - Seeking Alpha, Reuters, The Motley Fool, Youtube und Börsenforen mehr anzeigen

