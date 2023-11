MaximilianG

Ich studiere aktuell Wirtschaftswissenschaften an der Wirtschaftsuniversität Wien mit dem Schwerpunkt Finance. Seit einigen Jahren beschäftige ich mich nun schon mit Börse Aktien und Investment. Wirkliche aktive Investmententscheidungen mit eigenem Kapital und damit verbundener Unternehmensanalyse betreibe ich nun schon über 3 Jahre. Ich arbeite aktuell auch in der Wirtschaftsprüfung und sehe meinen weiteren Karriereweg im M&A beziehungsweise in der Investment & Asset Management Industrie. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre