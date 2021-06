Ich habe in 2018 zum ersten Mal in Aktien investiert und ich bin an langfristigen Positionen interessiert. Es ist eine hervorragende Alternative um Kapital zu binden, die in Deutschland weiterhin vernachlässigt wird. Mein Ziel ist Unternehmen zu finden, die an die Entwicklung der Zukunft orientiert sind. Dazu zählen nachhaltige Produkte, Elektromobilität, Elektronik, künstliche Intelligenz, 3D-Druck, aber auch Sport, Entertainment und Reisen. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 2: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 3: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 4: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 5: 1 bis 3 Jahre