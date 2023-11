MirkoBarbaric

mehr anzeigen

Mein Name ist Mirko Barbaric, 41 Jahre alt, verheiratet und wohne im wunderschönen Dresden. Ursprünglich komme ich aus Hattingen an der Ruhr, nahe Essen. Auf meinem kostenlosen Blog https://www.multibagger-investing.com/ veröffentliche ich regelmäßig aussichtsreiche Investmentidee. Ich habe Wirtschaftsinformatik studiert und habe mehr als 10 Jahre Erfahrung im Bereich Cybersecurity. Nach dem Studium habe ich als IT-Berater bei KPMG gearbeitet und bin im Jahr 2018 zu einem Automobilkonzern gewechselt. Dort führe ich unter anderem IT-Sicherheitsbewertung von Cloud-Applikationen durch. Mit dem Investieren in Aktien habe ich 2019 begonnen und seitdem ist es meine neue Leidenschaft. Mein Ziel ist es durch das langfristige Investieren finanziell unabhängiger zu werden. Ich verfolge eine langfristige long-only Anlagestrategie. Disclaimer: In der Regel bin ich in den Werten meines Wikifolios selbst privat investiert.