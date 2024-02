Michel Tesmar

Ich bin studierter Wirtschaftsingenieur, beruflich im Bereich Prozessoptimierung in der Automobilindustrie tätig und befasse mich nun schon seit über zehn Jahren mit der Börse. Dabei habe ich meine analytischen Fähigkeiten ständig weiterentwickelt und verbessert. Ganz nach dem Altmeister Warren Buffett: "Reich wird, wer in Unternehmen investiert, die weniger kosten, als sie wert sind.", versuche ich anhand von fundamentalen Gesichtspunkten stark unterbewertete Aktien ausfindig zu machen und mit Hilfe der Charttechnik das Timing des Ein- respektive Ausstiegszeitpunktes zu optimieren. Mein Fokus liegt dabei auf deutschen Nebenwerten. Nebenwerte sind häufig in Nischen tätig und haben sich dort führende Positionen erarbeitet. Daraus resultieren häufig höhere Wachstumsraten. Da sich niedrig kapitalisierte Werte oft unter dem Radar vieler Analysten befinden, ist die Chance größer in diesem Bereich noch unentdeckte und günstige Aktien zu finden. Diese Strategie funktioniert seit Jahren hervorragend. In der Vergangenheit konnte der Dax regelmäßig outperformt werden. Und das soll auch weiterhin das Ziel für die Zukunft sein. Disclaimer: Wertpapiere, die sich in meinen wikifolios befinden, werden von mir auch regelmäßig privat gehandelt und können sich in meinem Besitz befinden. Interessenkonflikte, die dadurch entstehen, können nicht ausgeschlossen werden. mehr anzeigen

