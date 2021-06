Als Wertpapierspezialist einer Regionalbank verfüge ich über 20 Jahre Kapitalmarkterfahrung. In einer Marktphase, in der die Aktienmärkte schon ein gutes Stück des Weges zurückgelegt haben, mit einem wikifolio zu starten, stellt eine besondere Herausforderung dar. Den Anlagehorizont für dieses Portfolio werde ich, abgesehen von Hebelprodukten, nicht einschränken. Das Ziel ist, den MSCI World in der Performance zu schlagen. Die Volatilität soll dabei auf vergleichbarem Niveau gehalten werden. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre