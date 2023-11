Amin spezialisiert sich seit seiner Jugend auf den Handel von Aktien, Rohstoffen, Indizes, Währungen und Anleihen. Um dieses Wissen zu bekommen hat Amin bis zum heutigen Tag viele Bücher zum Thema Value Investment gelesen und steht im permanenten Austausch mit Top Investoren Seine Begeisterung für die Weltmärkte hat sich durch sein Studium in den USA mit den Schwerpunkten Finanzwesen, Volkswirtschaft und International Business weiter erhöht. Eine besondere Motivation besteht für Amin darin, Menschen die Möglichkeit zu geben durch sein Know How und vor allem seine Leidenschaft zu den Märkten monetär zu profitieren. Einen guten Investor machen nicht die Erträge in Bullenmärkten aus, sondern durch ein gutes Risikomanagement gestärkt aus Bärenmärkten hervorzugehen - Amin Salman mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre