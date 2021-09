Maximilian Würker

Nach meiner Zeit als Portfoliomanager einer Schweizer Großbank und mehrern Tätigkeiten bei großen Beratungen bin ich nun seit fast zehn Jahren selbstständig. Das Interesse zu den Finanzmärkten habe ich dabei nie verloren und verfolge die Entwicklungen der Märkte sowie neuer, zukunftsweisender und nachhaltiger Technologien mit Spannung. Genau in diesen Bereichen liegt meiner Meinung nach die Zukunft: Aleternative Energiegewinnung sowie Mobilität, nachhaltige Technologien zur Förderung und Zugang zu Wasser, effiziente Speicherelemente, neue Ansätze in der Erforschung und Bekämpfung schwerer Krankheiten, ökologische und faire Rohstoffgewinnung sowie der Ausbau und Zugang zu Kommunikationsmedien. Meine Ivestments sind zum Großteil mittel- bis langfristig ausgelegt und beinhalten hauptächlicn Bluechipswerte aus dem DAX, aber auch Investitionen in Seitenwerte neuer Technologien aus verschiedenen Indizes runden meine Investmentstrategie ab. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre