Joannes Sauter

Sehr geehrtes Wikifolio-Team, Meine Erfahrung mit Wertpapieren begann im Alter von ca. 15 Jahren als mir von meinem Opa ein Depot überschrieben wurde - das weckte ziemlich schnell mein Interesse und wurde zu einem Hobby welches ich mit wachsenden Finanziellen Möglichkeiten immer weiter intensiviert habe. Ich bin jetzt 28 und habe mir über die Jahre durch verschiedene Informationsquellen (Bücher, Internet und Gespräche etc.) eine gute Wissensbasis angeeignet um meine Eintscheidungsfindung stetig zu verbessern. Meine Trading Erfolge beschränken sich hauptsächlich auf mein eigenes Depot, welches ich mit 10000,- Euro startete. Aktuell liegt mein Depotwert im deutlichen 6-stelligen Bereich - im Vergleich zum Gesamtmarkt habe ich eine Überperformance von ca. 15% welche sich unter anderem auf den frühen Kauf von Bitcoins zurückführen lässt. Ich räume mir jeden wochentag morgens ca. 1h ein, in der ich die aktuelle Marktlage sondiere und aktuelle Nachrichten verfolge. Am Wochenende bin ich oft deutlich länger beschäftigt, dass variiert jedoch und hängt stark von verschiedenen Gegebenheiten ab. Die aktuelle Marktlage ist für mich relativ schwierig einzuschätzen da diese meiner Meinung nach immer noch stark von der Situation rund um Corona abhängt. Sollte der kommende Winter, was ich für recht warscheinlich halte, ohne erneute wirtschaftliche Einschränkungen verlaufen und die Notenbanken Ihre Zinspolitik weiterverfolgen, steht einer fortlaufenden Erholung in 2022 und weiterem Wirtschaftswachstum vorallem in den Industrieländern mit hohem Warenhandel und starkem Technologiesektor nichts im weg. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 0 bis 1 Jahre Risikoklasse 5: 0 bis 1 Jahre