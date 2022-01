nextgentech

Privater Anleger mit 15+ Jahren Erfahrung Meine Investment-Philosophie: Innovation und Wachstum statt langweilige Titel (einige defensive Aktien mögen vielleicht gute stabile Werte sein, andere sind lediglich sogenannte "Value Traps" die günstig aussehen aber mit der Zeit unbedeutend werden) Fundamentale (!) statt technische Analyse (Charts sind lediglich Astrologie für Männer, rückblickend findet man immer etwas Spannendes, das gestimmt hat) Gewinne re-investieren statt Dividenden auszahlen oder Aktien zurückzukaufen (wenn eine Firma sich nicht mehr weiterentwickelt suche ich "The Next Big Thing") mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre