NickelTrades

Als Mitarbeiter eines großem deutschen Technologiekonzerns, bin ich bereits während meines 17. Lebensjahres in Berührung mit Aktien gekommen, dass ist nun schon 8 Jahre her. Schnell wurde meine Begeisterung geweckt und ich habe mich tiefgründiger mit dem Aktienmarkt auseinander gesetzt. Seither führe ich ein erfolgreiches privates Aktiendepot. Das Investieren auf der Grundlage von Unternehmensanalysen macht mir spaß, und die Möglichkeit durch erfolgreiche Unternehmen selbst erfolgreich zu werden und sein Vermögen zu vergrößern finde ich faszinierend. Durch das Internet sitzt jeder nun an einer unbegrenzten Wissensquelle, die richtig eingesetzt, jeden zum Erfolg helfen kann. Mich fasziniert es, dass immer mehr junge Menschen sich das zu nutze machen und sich damit eine durch das Rentensystem unsicher Zukunft absichern wollen. Ich freue mich, wenn ich einen Teil dazu beitragen kann mit den von mir gemanagtem Wikifolio. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 2: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 3: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 4: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 5: 0 bis 1 Jahre