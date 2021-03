Ich beschäftige mich seit meinem 14. Lebensjahr mit dem Thema Börse. Seit jeher haben mich vor allem Aktien besonders interessiert. Investiert bin ich seit meinem 16. Lebensjahr und musste damals auf die harte Tour lernen, dass man an der Börse nicht eben mal schnell reich wird. Trotz meiner erst 18 Jahren habe ich schon einiges an Erfahrung sammeln dürfen, sehe mich aktuell jedoch erst am Anfang meiner "Börsenreise". mehr anzeigen

Auszeichnungen von allen wikifolios

Regelmäßige Aktivität