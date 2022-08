Tobias Memminger

5 Jahre Erfahrung am Kapitalmarkt gaben mir die Möglichkeit mein Wissen & Trading stetig zu verbessern. In dieser Zeit wurde mir bewusst, dass ein ausgeklügeltes Konzept gepaart mit striktem Money Management und jeder Menge Disziplin die Grundsteine für Erfolg am Kapitalmarkt darstellen. Ich übernehme keine Verantwortung für jegliche Konsequenzen und Verluste, die durch Verwendung meiner Informationen entstehen. Risikohinweis: Die hier genannten Instrumente stellen keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiere, allen voran Aktien Nebenwerte, können einer hohen Volatilität unterliegen. Diese kann in einzelnen Fällen zu erheblichen Verlusten führen. Eine Haftung für entstandene Vermögensverluste besteht nicht. Ich weise daraufhin, dass ich jederzeit Positionen in den jeweiligen Werten halten und auch jederzeit wieder auflösen kann. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 2: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 3: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 1 bis 3 Jahre