Niko Wonnerth

Ich bin ein Trader, welcher performancebasiert und risikobewusst möglichst breit gestreut versucht die Top-Werte auszuwählen. Da meiner Meinung nach einem kurzen Tief auch wieder ein Hoch kommt (sofern es keine essentiellen Gründe für das Tief gibt), nehme ich auch kurzfristige Einbrüche in Kauf und gehe diese mit. Da wir uns in einer hoch-technologisierten Welt befinden, denke ich, dass in diesen Branchen (Big Data, KI-Technologie, etc.) die beste Performance auch in Bezug auf die kommenden Jahre zu erwarten ist. Zeitlich bedingt bin ich nicht sehr aktiv, weshalb ich vorrangig versuche auf langfristige Werte zu setzen, welche auch einen kurzfristigen Einbruch wieder ausgleichen können. Meine bisherige Erfahrungen mit Wertpapieren: ich sehe mich eher als Hobby-Trader an, sodass ich keine besonders große Erfahrungen nachweisen kann. Zum Handel mit Wertpapieren bin ich auf der Suche nach einer Alternative zur Festgeldanlage gekommen. Hinweis nach §34b WpHG wegen möglicher Interessenskonflikte: Der Verfasser/Trrader kann Short- und/oder Long-Positionen in der/den behandelte(n) Aktie(n) / Zertifikat(en) halten. Der Trader übernimmt keine Verantwortung für jegliche Konsequenzen und Verluste, die durch Verwendung seiner Informationen entstehen. Die hier genannten Instrumente stellen keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Der Trader weist daraufhin, dass er jederzeit Positionen in den jeweiligen Werten halten und auch jederzeit wieder auflösen kann. Eine Haftung für entstandene Vermögensverluste besteht nicht. Risikohinweis: Die in meinem Depot vorgestellten Wertpapiere unterliegen Kursschwankungen, im Extremfall ist auch ein Totalverlust möglich. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 2: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 3: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 4: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 5: 1 bis 3 Jahre