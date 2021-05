Oliver, ich bin 1991 geboren und Medizinstudent im letzten Studienjahr. Meine Interessen und Stärken liegen in den Bereichen Medizin, Gesundheitsprävention, Sport und Ernährung. Zukunftsgerichtetes Denken, Optimierung von Prozessen sowie die schnelle Verarbeitung von vielen Informationen gehören zu meinem „beruflichen Alltag“. Diese Kompetenzen nutze ich seit 2019 auch privat aktiv im Finanzsektor. Ich verfolge privat, wie auch hier im Wikifolio eine langfristige, breit diversifizierte Anlagestrategie, welche ich jedoch mit kalkulierten Positionen auf Unternehmen, mit für mich aussichtsreicher Position sowie Innovation, spicke. Einblick in mein privates Depot, “Lieblingspositionen”: MSCI World (ETF), Waste Management (Aktie) Hinweis nach §34b WpHG zur Begründung möglicher Interessenskonflikte: Der Verfasser/Trader kann Positionen in den behandelten Aktien halten. Der Trader übernimmt keine Verantwortung für jegliche Konsequenzen und Verluste, die durch Verwendung seiner Informationen entstehen. Die hier genannten Instrumente stellen keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Der Trader weist daraufhin, dass er jederzeit Positionen in den jeweiligen Werten halten und auch jederzeit wieder auflösen kann. Eine Haftung für entstandene Vermögensverluste ist ausgeschlossen. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 2: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 3: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 4: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 5: 1 bis 3 Jahre