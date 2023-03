Jan Bacher

Ich bin 20 Jahre alt und bin noch am Studieren. Nebenher trade ich aber sehr aktiv die größten Indizes wie der DAX, DOW Jones und NASDAQ und dies seit knapp 3 Jahren. Ich habe 2019 den Weg zur Börse gefunden und begann damals, einige Aktien in mein Depot zu legen. Als dann der Corona-Crash im Jahr 2020 eintrat, wurde ich richtig aktiv und begann, verschiedene Assetklassen auszuprobieren. Seitdem habe ich fast jede Assetklasse schon einmal gehandelt und ausprobiert, und das in allen möglichen Zeiteinheiten, wobei die meisten Erfahrung mit den Indizes machen durfte. Ich habe Trades durchgeführt, bei denen ich nur wenige Minuten im Markt war, aber auch langfristige Investments gehalten, die ich immer noch in meinem Portfolio habe. Durch zahlreiche Experimente und Fehlversuche, die ich zu Beginn meiner Zeit an der Börse unternommen habe, konnte ich viel lernen und dies möchte ich nun in dem Wikifolio umsetzen. mehr anzeigen

