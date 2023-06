I have been building an investment portfolio for many years. I always invest in companies listed in the S&P 500 index. For me, investing is a comfortable and long-term strategy. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre