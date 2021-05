Fabian Laminger

Die Faszination für den Kapitalmarkt entstand nach einem Börsenspiel zu Schulzeiten. Wirtschaftliche Grundlagen erlernte ich während meines Studiums mit Schwerpunkt Finance an der Wirtschaftsuniversität Wien. Meine Bachelorarbeit "Quantitative Tennis Analysis: How to Build a Model to Beat Bookies" widmete ich der Effizienz von Wettmärkten. Hier gibt es mittels Quoten klar definierte Endungen, welche Bewertungen ermöglichen. In den letzten Jahren entwickelte ich mehrere Modelle für Pre-Match-Wetten im Bereich Tennis, welche gegenüber der Benchmark Buchmacher reüssieren. Die Verknüpfung zwischen Wett- und Kapitalmärkten liegt in der Verhaltensökonomik. Menschen unterliegen ihren Illusionen und verzerren die Realität. Folgend entstehen Fehler aufgrund emotionaler Entscheidungen, welche Chancen für rationale Investoren bieten. Prinzipiengetreues Handeln (P2I = principles to invest) bildet das Fundament meiner Anlagestrategie. Diese kombiniert Quantitative-Value-Investing mit Event-Driven-Investing. Das Identifizieren einer Ursache-Wirkungs-Beziehung unter Berücksichtigung der makro- und mikroökonomischen Rahmenbedingungen ist elementar für den Investitionserfolg. Für die Gewinnmaximierung orientiert sich meine Strategie am Kelly-Kriterium und unterscheidet bei der Allokation nach Erwartungswert. Die Gewinnerwartung erhöht sich bei kurzem Anlagehorizont, da die Eintrittswahrscheinlichkeit einer Prognose ansteigt. Bei langfristigem Anlagehorizont erfolgt eine Kompensation der Unsicherheit durch eine umfassende Diversifizierung. Folgend wird zwischen Positionen mit kurz- und langfristigen Anlagehorizont unterschieden. Daraus entstehen zwei wikifolios: 1. P2I Global Dynamic Invest (kurzfristig, aggressiv) *LINK* 2. P2I Global Static Invest (langfristig, defensiv) *LINK* mehr anzeigen

