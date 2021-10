Pennylicious

Ich arbeite als Unternehmensberater in einer Boutique Managementberatung mit Fokus auf die Personal- und Organisationsberatung. Auch als Unternehmensberater für Startups war ich bereits tätig und habe Geschäftsmodelle mitentwickelt. Seit etwa sieben Jahren investiere ich mein Geld in Aktien und am liebsten in Pennystocks und Trendmärkte. Mehrfach hatte ich bereits ein gutes Gespür, weiß aber auch sehr gut, wie es aussieht, wenn ein Unternehmen im Depot den Bach runter geht. Meine bisherige Ausbildung sind ein BWL-Bachelor und ein Master in Industrial Sales and Innovation Management. Täglich kämpfe ich mich durch Unternehmensnachrichten und Finanzberichte, um lukrative Chancen auszumachen. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre