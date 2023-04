Patrick Schörg

Erste Aktienerfahrung konnte ich bereits ab 2008 sammeln - wenn es damals auch nur Trockenübungen in Form eines Demokontos waren. Trotzdem konnte ich dadurch bereits wertvolle Erfahrungen sammeln und habe zum Beispiel live den Finanzcrash 2008 und seine Auswirkungen auf den Aktienmarkt beobachten und meine Lehren daraus ziehen können. Seit 2012 bin ich selbst investiert. Und seit ca. 6 Jahren wurde das Investieren in Aktien zu meiner Passion. Seitdem beschäftige ich mich tagtäglich mit der Analyse von Unternehmen, technischen Indikatoren oder des Gesamtmarktes. Da man erwiesenermaßen mit Nebenwerten (Smallcaps) über einen längeren Zeitraum eine größere Rendite erzielen kann, bin ich zum Großteil in Nebenwerte mit geringerer Marktkapitalisierung investiert. Um das Risiko trotzdem möglichst gering zu halten - sche ich überwiegend profitable Werte mit soliden Bilanzen und wenig Klumpenrisiko. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre