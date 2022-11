Hy Leute, ich bin seit September 2022 an der Börse tätig und bin über "AktienmitKopf" und "Finanzfluss" zum Aktionär geworden, möchte mit vielen Positionen so viel wie möglich streuen, um in Krisenzeiten nicht allzu viele Kursverluste einzufahren. Meine Informationsquellen sind Finanzen.net, Investing.com und Aktien Terminal. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 0 bis 1 Jahre Risikoklasse 2: 0 bis 1 Jahre Risikoklasse 3: 0 bis 1 Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 0 bis 1 Jahre