Erste Erfahrungen hatte ich in meinem BWL Studium durch die Vorlesung in Finanzmarkttheorie. Meine Suche nach finanzieller Unabhängigkeit brachte mich in die Welt der Aktien. Aktuell ergeben sich in diesem sehr volatilen Markt viele Möglichkeiten, jedoch sollte dahinter ein klarer, strukturierter Plan inklusive Exit Strategie stehen. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 2: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 3: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 4: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 5: 1 bis 3 Jahre