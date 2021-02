Christian Jagd

mehr anzeigen

Mit dem Börsenbazillus habe ich mich schon in jungen Jahren infiziert. Meine Erfahrung an den internationalen Wertpapiermärkten beläuft sich mittlerweile auf über 25 Jahre. Fundiert habe ich mein Know-how mit einem abgeschlossenen betriebswirtschaftlichen Studium und mehreren Jahren Berufserfahrung im Börsenhandel (zertifizierter Börsenhändler, Eurex und Kassamarkt). Mein besonderes Anliegen ist, die dynamischen Performanceeigenschaften der von mir verwalteten Portfolios mit einer risikoadäquaten Architektur intelligent zu verbinden. Im Wissen, dass man an den Kapitalmärkten niemals auslernt, versuche ich meinen Investmentstil stets zu verfeinern und meine Anlagetechnik und -kenntnisse weiter zu optimieren. Weiterführende Informationen finden Interessierte auch unter: https://www.facebook.com/Portfoliomatrix-Intelligent-Portfolio-Management-1010220862448693/ im August 2018 habe ich dem Börsen Radio Network ein Interview gegeben. Meinem Gesprächspartner Sebastian Leben gebe ich dabei Einblicke in meine Anlagestrategie und versuche aufzuzeigen, wie ich mit meinem Anlagestil Chancen an der Börse profitabel umsetze und welche Rolle für mich dabei intelligentes Portfolio- und Risikomanagement spielt. Interessierte finden das Interview unter folgendem Link: https://www.brn-ag.de/34397-Wikifolio-Strategie-Aktien-Rohstoffe-DAX Ein Update-Interview mit Markteinschätzungen, das ich Sebastian Leben vom Börsenradio am Rande der World of Trading in Frankfurt (23.+24.11.2018) gegeben habe, ist unter folgendem Link zu finden: https://www.brn-ag.de/34964-Wikifolio-Trader-Portfoliomatrix-defensiv-oositioniert In der Onlineausgabe des österreichischen trend-Magazins finden Interessierte weiteren Lesestoff. Dort ist ein Interview online, das ich zusammen mit einem Trader-Kollegen im November 2018 in Wien gegeben habe: https://www.investors-challenge.at/finanzwissen/geldanlage-an-aktien-kein-weg-vorbei-10492265 Ebenfalls aus dem November 2018 stammt ein Interview, welches ich Nikolaos Nicoltsios von wikifolio in Wien gegeben habe. Veöffentlicht auf YouTube unter dem Titel: "Mit dem richtigen Portfolio durch schwierige Börsenzeiten I Traders-Kaffee mit Christian Jagd" https://www.youtube.com/watch?v=eSMDz7khHEE Zwei weitere interessante Gespräche mit dem Börsenradio aus dem Jahre 2019 sind unter den folgenden Headlines in der Audiothek abzurufen: Themenhighlight "Unten kaufen - oben verkaufen" damit erzielt Christian Jagds Wikifolio über 312 % Plus (Veröffentlicht: 19.03.2019 um 08:23) https://www.brn-ag.de/35453-Wikifolio-Portfoliomatrix-Christian-Jagd-Performance Expertenmeinung Wikifolio-Trader Christian Jagd: "Ich halte Ausschau nach den Verdopplern für die Zukunft" (Veröffentlicht: 30.04.2019 um 09:18) https://www.brn-ag.de/35636-Wikifolio-Jagd-Intelligent-Matrix-Trend Aus dem April 2020 stammt dieses Interview unter dem Titel:"Interview mit Christian Jagd - der stille Rockstar unter den wikifolio Tradern" , das ich dem geschätzten Kollegen Stefan Waldhauser aka stwBoerse für seinen lesenswerten Blog gegeben habe. https://www.high-tech-investing.de/post/2020/04/23/interview-christian-jagd-wikifolio-trader Aus dem Dezember 2020 stammt dieses Interview unter dem Titel: "60 Millionen Euro! Der "größte" Wikifolio-Trader Christian Jagd im Interview ", das ich dem Finanz-YouTuber Kolja Barghoorn für seinen interessanten Kanal "Aktien mit Kopf" gegeben habe. https://www.youtube.com/watch?v=pNPyx_TUexk Hinweis nach §34b WpHG zur Begründung möglicher Interessenskonflikte: Der Verfasser/Trader kann Short- und/oder Long-Positionen in der/den behandelte(n) Aktie(n) / Zertifikat(en) halten. Der Trader übernimmt keine Verantwortung für jegliche Konsequenzen und Verluste, die durch Verwendung seiner Informationen entstehen. Die hier genannten Instrumente stellen keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Der Trader weist daraufhin, dass er jederzeit Positionen in den jeweiligen Werten halten und auch jederzeit wieder auflösen kann. Eine Haftung für entstandene Vermögensverluste besteht nicht.