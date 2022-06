Dieter Rasch

Wir investieren seit Jahren in Wertpapiere und sehen uns als Value- und Trendfolge-Investor. Auf die einzelne Aktie kommt es nicht an, unser Portfolio muss stimmen. Wichtig ist es, zum richtigen Zeitpunkt investiert zu sein und beim Einstieg bereits die Bedingungen für den Ausstieg formuliert zu haben. Zeitraum schlägt Zeitpunkt, Beispiel: die Berkshire Hathaway Aktie Zeitpunkt - kaufmännisch liegt der Gewinn im Einkauf Unsere Gewinnformel lautet: Gewinn = Gier - Angst Unsere Handelsideen entwickeln wir in vielen Musterdepots. Dort reifen die Ideen und werden laufend beobachtet, angepasst und warten auf den richtigen Zeitpunkt umgesetzt zu werden. Manchmal geht das schnell und ein anderes Mal warten wir länger bis eine Idee auf die richtige Marktsituation trifft. -Idee trifft Markt- Am Ende steht die Erwartung, eine jährliche Rendite von 10% plus X zu erwirtschaften. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre