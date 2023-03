Hallo, mein Name ist Peter Gaa. Ich bin über einen Finanzdienstleister Ende der 90er Jahre mit Aktienanlagen in Kontakt gekommen. Leider habe ich beim Crash 2000 viel Geld verloren und wusste nicht, wie ich mein MBA-Studium in London finanzieren sollte. Beim Studium habe ich mich dann intensiv selbst mit dem Thema Aktien befasst und mit meinem kleinen Verdienst letztendlich doch mein Studium ganz gut finanzieren können - Schön, wenn man weiß, wo die Reise hingeht, und welche Unternehmen davon profitieren können!- Eben die richtigen Dinge tun, statt nur Dinge richtig zu tun. - Seit dieser Zeit bin ich mit Erfolg in Aktien investiert und befasse mich täglich mit der Materie. mehr anzeigen

Auszeichnungen von allen wikifolios

Regelmäßige Aktivität