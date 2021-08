Martin Rothe

Ich habe zwei grosse Crashs in 2001 und 2008 erlebt. In jungen Jahren kann die Rendite nicht hoch genug sein, so handelte ich Optionsscheine, Calls und Puts statt die Aktienbasiswerte. Ich machte alle Fehler, die man machen kann: zu viel Hebel, zu langes Festhalten an Verlusten, zu kurze Haltedauer usw. Eine Zeit lang habe ich im risikoreichsten Segment, dem Futureshandel, gearbeitet. Ich habe gelernt, wie wichtig Risikomanagement und Disziplin sind. Seitdem bevorzuge ich systematische und emotionslose Strategien. Da die Vorsorge für das Alter eine grosse Bedeutung hat, stelle ich hier eine ruhige und langfristige Strategie vor. Die aktuelle Marktlage ist irrelevant, da sich das Portfolio dieser automatisch anpasst und sowieso auf eine lange Haltedauer abzielt. Der Zeitaufwand ist minimal, da nur einmal im Monat gehandelt werden muss, wenn überhaupt. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre