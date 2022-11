QuantMaster1

Ich verfüge über mehrjährige Berufserfahrung als erfolgreicher und zahlenaffiner Investmentfondsmanager (Aktien, Multi Asset, Dachfonds etc.) und Marktstratege, kurz gesagt ein Finanzprofi. Seit 2021 bin ich CFA Charterholder und deshalb unter anderem dazu verpflichtet im Sinne meiner Kunden zu agieren und die Integrität der Finanzmärkte und der Branche zu wahren. Schon während der Hochschule haben mich Finanzmärkte fasziniert, weshalb ich auch damals schon meine ersten Handelserfahrungen gesammelt und verschiedene Handelsansätze (Day-Trading, Swing-Trading, FX-Trading, Charttechnik) ausprobiert habe. Während des Studiums (MSc in Banking& Finance sowie in Volkswirtschaft) habe ich meine Leidenschaft für quantative Portfoliooptimierungen gefunden, welche ich auch gerne in meiner Freizeit auslebe. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre