Ich bin seit fast vier Jahrzehnten Börsianer mit Herz und Seele. Obwohl ich Mathematik und Physik studiert habe, habe ich mich entschieden, das abgeschlossene Studium "an die Nagel zu hängen", um Händler zu werden. Und so geschah es. Die letzten 30 Jahre habe ich bei einer der größten Banken der Welt als Derivate-Händler gearbeitet. Nicht klein war meine Überraschung, als ich feststellte, wie sehr die Mathematik im Finanzmarkt Einzug gehalten hat - und es war mir recht. Warren Buffet sagte einst "Derivate seien Massenvernichtungswaffen". Ich kann nur zum Teil zustimmen. So wie bei Medikamenten gilt: auf die Menge kommt es an! In den letzten Jahrzehnten habe ich einiges gesehen, auch musste ich erleben, wie die Gurus von gestern zu den Verlierern von heute wurden. Mittlerweile weiß ich, dass niemand "immer richtig liegt" - es kommt eher darauf an, was man macht, wenn man falsch liegt. Es ist die Disziplin, die langfristig Erfolg beschert. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre