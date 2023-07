Ich investiere aktiv seit 2015 in den Aktienmarkt. Meine Strategie ist eine Mischung aus Growth und Value Investing. Mein Ansatz ist, dass hochwertige Unternehmen den Index deutlich schlagen und dabei weniger Volatilität aufweisen. Mein Anlagehorizont ist dabei sehr langfristig. Um meine Idee von Wachstum und Value investing besser kennenzulernen kannst du gerne mein Portfolio "High Quality Compounders" anschauen. Dort ist meine Investingidee näher beschrieben. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre