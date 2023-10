Reinhard Hartmann

Ich investiere schon seit mehr als 20j mal mehr mal weniger intensiv an den Börsen. Dabei habe ich auch gleich die Dotcom-Blase miterleben dürfen und die Sub-Prime-Krise. In der Zeit gab es sehr erfolgreiche Jahre, aber auch weniger Erfolgreiche. Dabei habe ich fast alle Anlageinstrument genutzt, welche dem „normalen“ Privatanleger zur Verfügung stehen: Aktien, Fonds, ETF’s Optionsscheine, (Hebel-) Zertifikate etc. Die aktuelle Lage ist (eigentlich wie immer) sehr herausfordernd und ich würde generell eigentlich gerade jetzt (wieder) auf eine Anlage-Verteilung im Bereich der klassischen Empfehlung setzten: ~5-10% Edelmetalle, ~20% Anleihen und ca. 60% Aktien, vielleicht noch etwas Krypto, den Rest Cash bzw. Tagesgeld. Die Anleihen würde ich dabei eher als eine Art Cash Reserve sehen, welche 2024 oder 2025 in Aktien oder evtl. auch Immobilien investiert werden können. mehr anzeigen

