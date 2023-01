Ich trade persönlich seit vielen Jahren und habe schon einige starke und schwächere Börsenjahre hinter mir. Grundsätzlich unterscheide ich zwischen Buy and Hold Strategien und Trading Strategien, welche nicht in einem Depot vermischt werden. Hier bei Wikifolio beschreibe ich die Handelsideen sehr genau und halte mich in der Strategieplanung des jeweiligen Depots an die beschriebene Struktur. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre