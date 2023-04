Ralf Fuhrmann

Ich bin ein risikoaffiner Optimist und glaube an eine bessere Zukunft 😎. Daher investiere ich mein Geld in Zukunftsthemen wie - Cybersecurity - Cloud - E-Commerce - Green Energy - Blockchain - Krypto, etc. Ich suche für diese Themen führende Unternehmen an die ich aufgrund - der Anreizstrukturen der Entscheider/ Eigentümer - und der absehbaren ökonomischen Burggräben fest glaube. Diese Unternehmen sind meist noch in unreifen Märkten unterwegs und damit zwangsläufig mit höherer Unsicherheit behaftet. Sie durchlaufen oft emotionale Marktzyklen (Boom & Bust) und sind hochvolatil. Diese Volatilität stört mich nicht. Im Gegenteil: Ich versuche, sie zu meinem Vorteil zu nutzen. Dazu nutze ich klare Investment-Regeln, um die Marktzyklen zu meistern und meine Emotionen zu kontrollieren. Daher kaufe ich alle Titel grundsätzlich, um sie langfristig zu halten. Dennoch betreibe ich ein regelbasiertes Risikomanagement und passe meine Positionsgröße an, wenn bspw. ein einzelner Wert zu stark an Wert gewonnen oder verloren hat. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: Keine Erfahrung Risikoklasse 2: Keine Erfahrung Risikoklasse 3: Keine Erfahrung Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre