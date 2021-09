Nikolai Renken

Moin! Ich bin Nikolai, 22 Jahre alt und studiere Volkswirtschaftslehre im wunderschönen Hamburg. Schon vor meinem Studium habe ich immer viele Nachrichten aus den Bereichen Wirtschaft und Politik gelesen, mit Beginn meines Studiums habe ich dann angefangen immer mehr Nachrichten aus dem Bereich Wirtschaft zu lesen und bin dann so auf den Aktienhandel gestoßen. Seit dem verfolge ich mit großem Interesse die Bewegungen an den Aktienmärkten und habe teils über das Studium und in Eigenarbeit Grundlagen der fundamental Analyse und der technischen Analyse erlernt. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 2: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 3: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 4: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 5: 1 bis 3 Jahre