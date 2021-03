Ich habe erst begonnen zu Handeln daher noch keine Erfahrungen. Daher werde ich eher auf Aktien nehmen die die Letzten Jahre schon immer einen Wachstum hatten. Oder von Unternehmen die große nahmen haben und in der Konsumgüter Branche sind somit auch bei Kriesen nicht so schnell eingehen. Auch werde ich eher nur die Aktien kaufen und liegen lassen selbe Taktik werd ich bei ETF nutzen. Beruflich habe ich mit Finanzen nichts am hut bin Elektroniker. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 0 bis 1 Jahre Risikoklasse 2: 0 bis 1 Jahre Risikoklasse 3: 0 bis 1 Jahre Risikoklasse 4: 0 bis 1 Jahre Risikoklasse 5: 0 bis 1 Jahre